Иностранные нефтегазовые компании в I кв. потеряли $40 млрд от обесценения инвестиций в РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Иностранные нефтегазовые компании в первом квартале 2022 года на фоне ситуации вокруг Украины зафиксировали рекордные убытки от обесценения инвестиций в России в размере более $40 млрд, пишет Wood Mackenzie.

Наибольший убыток отразила BP. Компания отметила, что убыток связан со списаниями из-за выхода из бизнеса в России, в частности из-за продажи 19,75% доли в НК "Роснефть" и отказа от совместных проектов. Совокупный объем этих списаний составил $25,5 млрд. Компания больше не будет отчитываться о запасах, добыче или прибыли российской НК, планирует выйти из трех СП: OOO "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", OOO "Ермак Нефтегаз" и "Харампурнефтегаз".

Далее с $4,1 млрд идет TotalEnergies, которая отмечает, что санкции Евросоюза, в основном запрещающие экспорт из стран ЕС товаров, оборудования и технологий для проектов по сжижению природного газа российских компаний, создают дополнительные риски для реализации проекта "Арктик СПГ 2". Глава TechnipEnergies (лидер ЕРС-подрядчика "Арктик СПГ 2") Арно Питон (Arnaud Peiton) говорил, что новые санкции делают реализацию проекта "более сложной, если не чрезвычайно сложной", но работа не приостановлена. В настоящее время компания пытается получить разъяснения по санкциям от ЕС, по итогам которых ее участие в проекте может существенно снизиться после II квартала.

Англо-голландская Shell в отчетности за I квартал 2022 года признала расходы от ухода из российских активов на уровне $3,9 млрд, в то в время как ранее оценивала возможные потери в $4-5 млрд. В частности, в $1,6 млрд оценены списания в проекте "Сахалин-2", еще $1,126 млрд – расходы от списаний, относящихся к кредитованию проекта "Северный поток 2", $858 млн – списания по совместным предприятиям в России и маркетинговым активам (в том числе Салымский и Гыданский проекты).

ExxonMobil оценила убыток от выхода из проекта "Сахалин-1" в $3,4 млрд. В этом случае доказанные запасы компании снизятся на 150 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Правление Wintershall Dea AG – главного партнера "Газпрома" в Европе – решило списать финансирование проекта "Северный поток 2" в размере около 1 млрд евро. При этом Wintershall Dea будет и дальше участвовать в существующих проектах по добыче природного газа на Южно-Русском месторождении (СП "Севернефтегазпром") и разработке ачимовских залежей Уренгойского НГКМ.

Австрийская OMV признала обесценение активов в размере 1 млрд евро по проекту "Северный поток 2" и отобразила убыток в размере 658 млн евро, связанный с реклассификацией других российских активов – компании-оператора Южно-Русского газового месторождения "Севернефтегазпром" и трейдинговой "Газпром ЮРГМ Девелопмент". Глава OMV Альфред Штерн в ходе телеконференции для инвесторов уточнил, что общий объем списаний, связанных с российскими активами, может составить около 2 млрд евро.

Норвежская Equinor отразила чистый убыток от списания активов в РФ на уровне $1,08 млрд. Уход из России означает для Equinor потерю 88 млн баррелей нефтяного эквивалента запасов (1,6%) и 21,6 тыс. б.н.э. в сутки добычи (1%). Так, доля добычи на Харьягинском месторождении (Харьягинское СРП) составила в 2021 году 10 тыс. б.н.э./с, на Северо-Даниловском месторождении ("Ангаранефть") - 11 тыс. б.н.э./с, Северо-Комсомольском ("СевКомНефтегаз") - 5 тыс. б.н.э./с.

Японская Marubeni Group, входящая в консорциум SODECO – участника "Сахалин-1", оценивала размер риска на российские активы в 12,3 млрд иен ($94,4 млн) на конец 2022 финансового года, который завершился 31 марта.