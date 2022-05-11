На подготовку серийного производства самолета "Байкал" выделят 3,5 млрд рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) подготовит легкий многоцелевой самолет "Байкал" (ЛМС-901) к серийному производству, стоимость работ оценивается в 3,5 млрд рублей, следует из итогов конкурса Минпромторга РФ.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, УЗГА для завершения разработки ЛМС-901 проведет опытно-конструкторские работы (ОКР), в рамках которых будут изготовлены опытные образцы самолета, системы автоматического управления и парашютно-спасательной системы. По итогам этих работ УЗГА должен будет сертифицировать ЛМС-901 для серийного производства.

Завершить работы планируется до середины ноября 2024 года.

В конце января текущего года самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил первый сертификационный полет. Минпромторг РФ сообщал о планах собрать за 2,5-3 года пакет заказов минимум на 400 машин.

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Разработчиком "Байкала" является ООО "Байкал Инжиниринг", которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга. Ежегодный объем выпуска "Байкалов" в перспективе составит 50 единиц, говорил ранее гендиректор УЗГА Вадим Бадеха.

"Уральский завод гражданской авиации" (ранее - "Завод №404") занимается сборкой и ремонтом авиатехники и ее компонентов. Выпускает локализованные 4-местные самолеты DA-40/42 разработки австрийской Diamond Aircraft Industries и 19-местные L-410, разработанные чехословацким заводом Let Kunovice (ныне - чешский Aircraft Industries, принадлежит УГМК, в конце апреля стало известно, что чешский холдинг Omnipol покупает 100% акций Aircraft Industries у нынешнего российского владельца). В 2015 году завод начал серийный выпуск американских вертолетов Bell, указано на его сайте.