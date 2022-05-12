Бизнесмен Басюк приобрел сбытовую "дочку" Роснефти на Дальнем Востоке

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ООО "Управляющая компания Комакс" приобрело ООО "РН-Востокнефтепродукт", управляющее сетью АЗС на Дальнем Востоке, следует из ЕГРЮЛ.

В "Роснефти" "Интерфаксу" подтвердили, что компания продала сбытовую сеть "Востокнефтепродукт" и заключила с ООО "Управляющая компания Комакс" долгосрочный контракт на поставку всех видов топлива в Дальневосточный регион.

"В ситуации, сложившейся на международном нефтяном рынке, вызванной усилением санкционного давления, невозможностью привлечения инвестиций и партнеров, отсутствием необходимых мер поддержки проекта ВНХК, компания приняла решение о сотрудничестве с "УК Комакс" - профессиональным региональным оператором, обладающим соответствующими компетенциями и устойчивыми связями на региональном топливном рынке, способным выполнить задачу оптимизации транспортно-логистических цепочек, снижения издержек и развития сбытовой сети "Востокнефтепродукт", - пояснили агентству в "Роснефти".

Решение также направлено на демонополизацию регионального рынка нефтепродуктов, добавили в НК.

"УК Комакс" на 99% принадлежит Константину Басюку, еще 1% - Светлане Заяц. Басюк является членом совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" и АО "Международный аэропорт Владивосток", совладельцем топливозаправочного комплекса в аэропорту Владивостока и цеха бортового питания в Хабаровске, а также ряда других компаний.

"РН-Востокнефтепродукт" получило в 2019 году выручку в размере 83,7 млрд рублей, в пандемийном 2020 году - 46 млрд рублей (за 2021 год данных пока нет). Чистый убыток в 2019 году составил 5,4 млрд рублей, чистая прибыль в 2020 году - 20 млн рублей.

Компания управляет розничной сетью автозаправок на Дальнем Востоке - около 100 единиц в Приморском и Хабаровском краях, в Еврейской автономной (только розница), Сахалинской и Амурской областях.