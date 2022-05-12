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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Финский энергохолдинг Fortum решил уйти из России

Финский энергохолдинг Fortum решил уйти из России
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Финский энергохолдинг Fortum объявил о прекращении бизнеса в России, следует из отчета компании.

"В дополнение к ранее анонсированным заморозкам инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили осуществить контролируемый выход с российского рынка", - приводятся в отчете слова CEO компании Маркуса Раурамо.

В качестве предпочтительного варианта это решение включает в себя продажу российских активов Fortum. Процесс продажи ПАО "Юнипро" также будет возобновлен в ближайшее время.

Эти процессы могут занять какое-то время и потребовать одобрения регуляторов, говорится в отчете. "Тем не менее, мы решили прекратить использование бренда Fortum в России", - заявил Раурамо.

Помимо этого Fortum прекратил импорт электроэнергии из России по линии 110 кВ Светогорск - Иматра. Ввод в эксплуатацию АЭС "Олкилуото 3" снизит общую зависимость Финляндии от импорта электроэнергии. Топливо для АЭС поставляется западными поставщиками, говорится в отчете.

В России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". Также компания участвует в ряде проектов в возобновляемой энергетике. Численность персонала компании в РФ насчитывает 7000 человек.

Ранее Fortum сообщал об убытках в 2,1 млрд евро в I квартале 2022 г., связанных с деятельностью компании в России.

Fortum
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