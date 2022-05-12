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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Евро упал до 69 руб. впервые с 20 февраля 2020 года

Евро упал до 69 руб. впервые с 20 февраля 2020 года
Фото: Matthias Kulka/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг упал до 69 рублей впервые с 20 февраля 2020 года; доллар также заметно снижается.

Рубль ощутимо укрепился благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и росту мировых цен на газ. При этом нацвалюта не реагирует на ухудшение ситуации на мировых рынках, в том числе на отрицательную коррекцию нефтяных цен.

Курс доллара составил 66 руб. в 10:54, что на 1,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69 руб., подешевев на 1,5 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,34 рубля - до 67,35 рубля.

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