Евро упал до 69 руб. впервые с 20 февраля 2020 года

Фото: Matthias Kulka/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг упал до 69 рублей впервые с 20 февраля 2020 года; доллар также заметно снижается.

Рубль ощутимо укрепился благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и росту мировых цен на газ. При этом нацвалюта не реагирует на ухудшение ситуации на мировых рынках, в том числе на отрицательную коррекцию нефтяных цен.

Курс доллара составил 66 руб. в 10:54, что на 1,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69 руб., подешевев на 1,5 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,34 рубля - до 67,35 рубля.