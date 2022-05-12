Costa Cruises перестала принимать бронирования круизов от россиян

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Круизная компания Costa Cruises (входит в американский круизный холдинг Carnival Corporation), прекратила подтверждать бронирования от туристов из России и Белоруссии, а также с территорий ДНР и ЛНР, сообщил "Вестник Ассоциации туроператоров России".

Агенты - партнеры Costa Cruises получили уведомление, что компания не будет принимать заявки на круизы от граждан, проживающих на территориях России, Белоруссии и Донецкой и Луганской областей Украины, узнали в АТОР. Дату возобновления продаж круизов жителям этих территорий компания назвать пока не может.

Costa Cruises объяснила, что придерживается требований санкционного режима и экспортного контроля, введенных в связи с ситуацией на Украине, включая, но не ограничиваясь, санкциями, наложенными США, Великобританией и Европейским Союзом. Опрошенные "Вестником АТОР" туроператоры рассказали, что в Costa Cruises также ссылаются на финансовые риски. Опрос также показал, что были случаи, когда туристов, которые купили круизы в начале мая, не посадили на борт лайнеров.

В АТОР добавили, что аналогичные решения, не уведомляя об этом официально, приняли также Princess Cruises, Carnival Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Seabourn Cruise Line и Regent Seven Seas Cruises. Все эти компании, за исключением последней, также входят в холдинг Carnival Corporation, но наиболее популярная среди них на российском рынке - Costa Cruises.

Уже подтвержденные бронирования компания пообещала не аннулировать, но при исполнении контракта будут учитываться неназванные "особенности санкционного режима". Гражданин России сможет отправиться в круиз Costa Cruises, если у него есть вид на жительство в другой стране и он забронирует круиз в нероссийском турагентстве и оплатит его с банковского счета не российского банка.

"Бронирования для путешественников, проживающих в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины, являются активными, но будут рассматриваться с учетом санкционного режима в отношении платежей, возвратов денежных средств и прочих вопросов, попадающих под ограничение", - отмечает АТОР.