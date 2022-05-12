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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

"ЭкоНива" втрое увеличит посевы органической гречихи на фоне спроса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ГК "ЭкоНива" в этом году планирует в три раза увеличить площади под органической гречихой.

Как сообщается в пресс-релизе компании, занимающаяся органическим производством "Савинская Нива" (входит в ГК) в этом году отвела под гречиху свыше 140 га, что почти в три раза больше, чем в 2021 году.

"На эту культуру растет спрос со стороны производителей спортивного питания, каш, хлеба, поскольку здоровый образ жизни остается в тренде", - заявил директор "Савинской Нивы" Валерий Гущин, процитированный в сообщении.

Кроме того, в этом году в хозяйстве впервые посеян масличный лен. Урожай планируется реализовать маслозаводам, а шрот использовать в рационе коров, поскольку он способствует росту продуктивности и повышает качество молока.

Хозяйство "Савинская Нива" начало работу в 2010 году. С 2012 по 2015 годы предприятие прошло конверсионный период от традиционного земледелия к органическому. Теперь вся производимая здесь продукция сертифицирована по европейскому и российскому стандартам органического растениеводства и животноводства.

Общая площадь сельхозугодий в "Савинской Ниве" составляет 6 тыс. га. Под посевы в 2022 году выделено почти 3 тыс. га. Поголовье составляет 270 голов молочного и 460 мясного скота.

ГК "ЭкоНива" управляет активами в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное направление по производству молока объединяет 40 животноводческих комплексов. С 2013 года компания также занимается переработкой молока. Земельный банк "ЭкоНива" превышает 630 тыс. га.

ЭкоНива
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