Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Nissan вернулась к прибыли в 2021 фингоду и увеличила выручку

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor получил чистую прибыль в 2021 финансовом году, завершившемся 31 марта, и увеличил выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем фингоду составила 215,5 млрд иен ($1,67 млрд) по сравнению с убытком в размере 448,7 млрд иен годом ранее. До этого компания два года подряд была убыточной.

Операционная прибыль Nissan составила 247,3 млрд иен против убытка в 150,7 млрд иен.

Выручка увеличилась с 7,86 трлн иен до 8,42 трлн иен.

"Условия для ведения бизнеса в 2021 году оставались крайне сложными из-за внешних факторов, включая распространение коронавируса, дефицит поставок полупроводников и высокие цены на сырье", - говорится в сообщении Nissan.

Вместе с тем в компании отметили прогресс в реализации стратегии трансформации компании Nissan NEXT.

В четвертом финансовом квартале чистая прибыль Nissan составила 14,2 млрд иен против убытка в 81 млрд иен годом ранее, оказавшись ниже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков (17,85 млрд иен). Квартальная выручка компании сократилась на 11% – до 2,27 трлн иен, недотянув до прогноза в 2,56 млрд иен.

Nissan ожидает, что в текущем финансовом году ее чистая прибыль сократится на треть, до 150 млрд иен, а выручка увеличится на 19%, до 10 трлн иен. Компания также прогнозирует рост объема розничных продаж автомобилей в мире на 3,2% – до 4 млн единиц.

Акции Nissan в четверг выросли в цене на 1,1%. С начала года капитализация компании снизилась на 9,1% – до 1,98 трлн иен.

Nissan
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Норникель" первым получил разрешение властей РФ на сохранение листинга за рубежом

Запуск производства мотоциклов "Урал" в Казахстане запланирован на июнь

Запуск производства мотоциклов "Урал" в Казахстане запланирован на июнь

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня

"ЛУКОЙЛ" приобретет 411 АЗС Shell в РФ и маслозавод в Торжке

Bloomberg сообщил о 20 европейских импортерах газа РФ, открывших счета в ГПБ

Bloomberg сообщил о 20 европейских импортерах газа РФ, открывших счета в ГПБ

Власти Украины принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране

Власти Украины принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране

Курс биткойна опустился до минимума с декабря 2020 года

Суд арестовал суда нидерландской Boskalis по иску "дочки" "НОВАТЭКа"

Евро упал до 69 руб. впервые с 20 февраля 2020 года

Евро упал до 69 руб. впервые с 20 февраля 2020 года

Украина отклонила заявку "Газпрома" на транзит через ГИС "Сохрановка"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });