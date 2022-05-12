Nissan вернулась к прибыли в 2021 фингоду и увеличила выручку

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor получил чистую прибыль в 2021 финансовом году, завершившемся 31 марта, и увеличил выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем фингоду составила 215,5 млрд иен ($1,67 млрд) по сравнению с убытком в размере 448,7 млрд иен годом ранее. До этого компания два года подряд была убыточной.

Операционная прибыль Nissan составила 247,3 млрд иен против убытка в 150,7 млрд иен.

Выручка увеличилась с 7,86 трлн иен до 8,42 трлн иен.

"Условия для ведения бизнеса в 2021 году оставались крайне сложными из-за внешних факторов, включая распространение коронавируса, дефицит поставок полупроводников и высокие цены на сырье", - говорится в сообщении Nissan.

Вместе с тем в компании отметили прогресс в реализации стратегии трансформации компании Nissan NEXT.

В четвертом финансовом квартале чистая прибыль Nissan составила 14,2 млрд иен против убытка в 81 млрд иен годом ранее, оказавшись ниже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков (17,85 млрд иен). Квартальная выручка компании сократилась на 11% – до 2,27 трлн иен, недотянув до прогноза в 2,56 млрд иен.

Nissan ожидает, что в текущем финансовом году ее чистая прибыль сократится на треть, до 150 млрд иен, а выручка увеличится на 19%, до 10 трлн иен. Компания также прогнозирует рост объема розничных продаж автомобилей в мире на 3,2% – до 4 млн единиц.

Акции Nissan в четверг выросли в цене на 1,1%. С начала года капитализация компании снизилась на 9,1% – до 1,98 трлн иен.