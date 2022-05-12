Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 20,5%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле увеличился на 20,5% и составил 478,61 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В долларовом выражении показатель подскочил на 26,1% и достиг $74,47 млрд, сообщает агентство "Синьхуа".

Как заявила официальный представитель ведомства Шу Цзюэтин, двузначный рост ПИИ в Китай был зафиксирован, несмотря на высокую базу сравнения. В январе-апреле 2021 года объем прямых инвестиций взлетел на 38,6%, напомнила она.

Шу Цзюэтин отметила стабильное развитие крупных проектов с участием иностранного капитала благодаря активным усилиям различных регионов страны по преодолению последствий эпидемии и привлечению иностранных инвестиций. С начала этого года в стране началась реализация 185 крупных проектов, иностранные инвестиции в каждый из которых превысили $100 млн, то есть в среднем ежедневно запускались 1,5 подобного рода проектов.

FDI в высокотехнологичные отрасли промышленности в январе-апреле выросли на 45,6%.

"Транснациональные компании активно расширяли инвестиции в Китай, что свидетельствует о твердой уверенности иностранных инвесторов в перспективах китайской экономики, сильной привлекательности огромного китайского рынка, развитой промышленной системе страны, совершенной инфраструктуре и богатых трудовых ресурсах", - отметила представитель Минторга.

Она также сказала, что страна будет продолжать углублять открытость и оптимизировать услуги для иностранных инвесторов.