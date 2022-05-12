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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:03

"АвтоВАЗ" объявил простой на всю следующую неделю

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" из-за отсутствия комплектующих введет простой с 16 по 20 мая включительно. Об этом сообщается в группе первичной профсоюзной организации предприятия на официальной странице "ВКонтакте".

"Простой в период с 16 по 20 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "АвтоВАЗа", изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами", - говорится в сообщении.

Ранее "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников" руководство предприятия перенесло на период с 4 по 25 апреля 2022 года корпоративный отпуск, ранее запланированный на период с 25 июля по 14 августа. За время отпуска компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске, в частности, в мае.

Однако после плановой приостановки производства в связи с корпоративным отпуском и майскими праздниками, продлившимися с 30 апреля по 11 мая, завод был вынужден объявить о простое на период с 11 по 13 мая.

В целом "АвтоВАЗ" из-за дефицита полупроводников вводит временные приостановки производства с середины прошлого года.

Ситуация на "АвтоВАЗе" находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В частности, совместно с федеральными властями разрабатываются дополнительные меры по финансированию и организации временных рабочих мест для сотрудников "АвтоВАЗа" и его дочерних обществ.

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы "АвтоВАЗ" (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" - 32,5 тыс. человек.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились: 68% на 32%.

После начала военной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского "АвтоВАЗа".

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 27 апреля сообщил о передаче автоконцерном Renault своей 68%-ной доли в капитале "АвтоВАЗа" в пользу НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет, доли в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" - в пользу Москвы.

АвтоВАЗ
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