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Акционеры "ТНС энерго" одобрили допсоглашения с ВТБ, поднимающие ставки по кредитам "дочек"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ГК "ТНС энерго" одобрили допсоглашения по займам "дочерних" компаний у банка ВТБ, которые поднимают максимальные ставки по кредитам, следует из сообщения группы.

Изменения затронули девять подконтрольных компаний, имеющих кредитные соглашения с ВТБ: "ТНС энерго Воронеж", "ТНС энерго Кубань", "ТНС энерго Марий Эл", "ТНС энего НН", "ТНС энерго Ростов-на-Дону", "ТНС энерго Ярославль", "ТНС энерго Великий Новгород", "ТНС энерго Тула" и "ТНС энерго Пенза". Как сообщалось ранее в материалах к собранию, суммарный лимит по ним достигает 12,35 млрд руб.

Согласно решениям, принятым акционерами материнской ГК "ТНС энерго", во всех случаях речь идет о том, что теперь максимальная ставка по кредиту не должна превышать 30%. Ранее, как сообщалось в материалах к собранию, кредитные соглашения и договоры поручительства предусматривали максимальный размер процентной ставки на уровне 14-20%.

Как сообщал "Интерфакс", после повышения ключевой ставки ЦБ в конце февраля ВТБ был готов продолжить кредитование компаний, входящих в группу "ТНС энерго", по ставке более 20%. Согласно материалам, до февраля этого года ставка по кредитным соглашениям с ВТБ составляла 12,5-13,5%.

В заключении совета директоров головного сбыта отмечалось, что ВТБ является стратегическим партнером группы с 2014 года, и его оборотные кредиты составляют более 40% (по состоянию на 1 марта этого года) в общем кредитном портфеле сбытов "ТНС энерго". "Потеря банка ВТБ как кредитора негативно повлияет на своевременность расчетов сбытовых компаний за услуги по передаче электрической энергии и может привести к нарушению платежной дисциплины на оптовом рынке электрической энергии и мощности", - отмечается в заключении совета.

ПАО "ГК "ТНС энерго" (бывшее ООО "Транснефтьсервис С") - частная энергосбытовая компания, занимающаяся энергоснабжением предприятий на территории РФ.

Акционерами "ТНС энерго" являются "Янтарьэнергосбыт" с долей в 19,99% (вошел в капитал в декабре прошлого года), Sunflake Limited (28,26%, связана с экс-мажоритарием компании Дмитрием Аржановым), структуры ВТБ (их доля ранее составляла 19,9%). При этом в материалах ТНС ранее раскрывалось, что ВТБ также может продать свою долю после расторжения форвардов со сбытом, одобренного акционерами ТНС в сентябре. Принадлежащие структурам ВТБ 19,9% также оценивались в 1 рубль. Небольшие доли также были у банка "Российский капитал" и "Гарант энерго" (7%).

В прошлом году места в совете директоров "ТНС энерго" поделили основные кредиторы сбыта - представители "Россетей" и ВТБ. В этом же году совет директоров компании утвердил список для избрания на годовом собрании акционеров, в котором представителей ВТБ нет, но есть пять кандидатов от "Гарант энерго".

ВТБ ТНС энерго Янтарьэнергосбыт Sunflake
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