ФАС получила ходатайство "ЛУКОЙЛа" о покупке активов Shell в РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство "ЛУКОЙЛа" о покупке активов Shell в РФ.

"Ходатайство поступило в ФАС России", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее ПАО "ЛУКОЙЛ" подписало соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России. Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.