Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

ФАС получила ходатайство "ЛУКОЙЛа" о покупке активов Shell в РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство "ЛУКОЙЛа" о покупке активов Shell в РФ.

"Ходатайство поступило в ФАС России", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее ПАО "ЛУКОЙЛ" подписало соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России. Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

ФАС ЛУКОЙЛ Shell
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ поддержит проект внешнего управления в компаниях с иноучастием

Правительство РФ поддержит проект внешнего управления в компаниях с иноучастием

Евро опустился до 66 рублей впервые с 27 июня 2017 года

"Газпром" подтвердил запрет использования мощностей "Ямал-Европы"

"Газпром" подтвердил запрет использования мощностей "Ямал-Европы"

Доллар упал до 65 рублей впервые с 26 февраля 2020 года

Доллар упал до 65 рублей впервые с 26 февраля 2020 года

"Норникель" первым получил разрешение властей РФ на сохранение листинга за рубежом

"Норникель" первым получил разрешение властей РФ на сохранение листинга за рубежом

Запуск производства мотоциклов "Урал" в Казахстане запланирован на июнь

Запуск производства мотоциклов "Урал" в Казахстане запланирован на июнь

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });