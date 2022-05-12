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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Минсельхоз США спрогнозировал для РФ экспорт 39 млн т пшеницы в новом сельхозгоду

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз США сделал первые прогнозы зернового рынка в новом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.).

Согласно майскому обзору ведомства, РФ в новом сельхозгоду может экспортировать 39 млн тонн пшеницы. Оценка для основного конкурента – ЕС – составляет 36 млн тонн.

Производство пшеницы в РФ прогнозируется в 80 млн тонн, переходящие запасы на 1 июля 2023 года – в 11,4 млн тонн.

Экспорт фуражного зерна, по оценке Минсельхоза США, составит 10,45 млн тонн, его производство – 41,93 млн тонн, переходящие запасы – 1,56 млн тонн.

Кроме того, по версии Минсельхоза США, РФ в новом сельхозгоду может экспортировать 4,3 млн тонн кукурузы. Ее сбор составит 15,5 млн тонн, переходящие запасы – 0,68 млн тонн.

Как сообщается в отчете, события на Украине значительно усилили неопределенность условий спроса и предложения сельскохозяйственной продукции в регионе и во всем мире. "Майский обзор представляет собой текущую оценку краткосрочных последствий этих действий", - говорится в документе.

Согласно прогнозу, мировой сбор пшеницы в новом сельхозгоду составит 774,83 млн тонн, фуражного зерна - 1 млрд 475,87 млн тонн, кукурузы - 1 млрд 180,72 млн тонн.

США РФ
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