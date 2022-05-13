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Сенат США одобрил переназначение Пауэлла на пост главы ФРС на второй срок

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американский Сенат одобрил переназначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) на второй четырехлетний срок.

"За" переназначение 69-летнего Пауэлла было отдано 89 голосов при 19 голосах "против", сообщает The Wall Street Journal.

Первый срок службы Пауэлла на посту председателя Федрезерва завершился 5 февраля, и с этого момента он являлся временно исполняющим обязанности главы ФРС. Президент США Джо Байден выдвинул Пауэлла на второй срок в ноябре 2021 года, однако процесс утверждения его и еще ряда кандидатов на вакантные посты в ФРС затянулся.

В апреле Сенат утвердил Лейл Брейнард на посту зампредседателя ФРС, а на этой неделе одобрил назначение Лизы Кук и Филипа Джефферсона на два других вакантных поста в совете управляющих американского ЦБ.

В прошлом месяце Байден также выдвинул кандидатуру Майкла Барра на пост заместителя председателя по банковскому надзору ФРС. Голосование по его кандидатуре в Сенате должно пройти 19 мая.

Пауэлл заявил в четверг, что Федрезерв намерен действовать решительно, чтобы вернуть инфляцию в США к 2%-ному целевому показателю, даже если это создаст проблемы для экономики в краткосрочной перспективе.

"'Этот процесс будет болезненным, однако наиболее трудно будет, если мы не сможем справиться с инфляцией, - сказал Пауэлл в интервью радиопрограмме Marketplace. - В конечном итоге нам пришлось бы пройти через гораздо более глубокий спад".

Джером Пауэлл США ФРС США
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