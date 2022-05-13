Цены на золото снижаются четвертую неделю подряд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Котировки золота снижаются в пятницу и могут завершить снижением четвертую неделю подряд на фоне укрепления курса доллара США,

К 16:06 по московскому времени июньские фьючерсы на золото на бирже Comex подешевели на 1,07%, до $1805,4 за тройскую унцию. Накануне золото подешевело до минимального уровня с 7 февраля, с начала недели котировки снизились на 3,8%.

Рассчитываемый ICE валютный индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в пятницу опускается менее чем на 0,1%, однако завершает неделю ростом на 1%. Значение индекса находится вблизи максимума за 20 лет. Сильный доллар является негативным фактором для цен на сырьевые товары, включая драгметаллы.

"Мы внимательно следим за развитием событий на фоне снижения цен. Вчера золото упало ниже 200-дневной скользящей средней, что зачастую является "медвежьим" сигналом для этого актива. Консолидация ниже $1830 за унцию только усилит этот сигнал", - отметил старший аналитик FxPro Алекс Купцикевич.

С другой стороны, разворот в сторону роста с этих уровней может означать начало нового долгосрочного повышательного тренда, полагает аналитик. В таком случае "бычьей" целью для золота станет отметка в районе $2500 за унцию, добавил он.

Июльские фьючерсы на серебро понизились в цене на 0,81% - до $20,605 за унцию. Серебро завершает неделю падением на 7,5%.