Канада отменила 77%-ю пошлину на горячекатаный прокат с Украины

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Канада при очередном пересмотре введенных в 2001 году пошлин на горячекатаный лист и штрипс из углеродистой и легированной стали из Бразилии, Китая, Индии и Украины отказалась от продления 77%-ной пошлины на эти товары с Украины.

Власти отменили свое постановление в отношении демпинга таких товаров, экспортируемых или происхождением с Украины. "(...) продолжение или возобновление демпинга этих товаров вряд ли приведет к ущербу", - сообщил через сайт правительства страны Канадский международный торговый терминал.

Пошлины на продукцию из Бразилии, Китая и Индии сохраняются.

"С августа 2001 года на плоский горячекатаный углеродный прокат происхождением с Украины в Канаде действовали пошлины в размере 77%, что фактически лишало наших производителей экономического стимула экспортировать свою продукцию в Канаду. Через 20 лет наконец-то украинскую стальную продукцию снова можно будет поставлять в Канаду", - прокомментировала это решение посол Украины Юлия Ковалив.