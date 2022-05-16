Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой blue chips и индексов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и в ожидании решения ЕС по отказу от импорта российской нефти из-за конфликта РФ-Украина; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2312,25 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1129,92 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар подешевел до 64,1 рубля (-0,45 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1,1%), акции "Северстали" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "МТС" (+0,2%).

Подешевели акции "РусГидро" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского запрета в рамках следующего пакета санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники. По словам чиновников, администрация канцлера Олафа Шольца уже предпринимает усилия для заключения сделок с альтернативными поставщиками, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

Комментарии аналитиков

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин полагает, что негативный внешний фон может оказать давление на рынок акций РФ в понедельник. Данные по розничным продажам и промпроизводству в Китае за апрель вышли хуже ожиданий – цифры отражают масштабное замедление экономической активности на фоне локдаунов. Экономисты Goldman Sachs в воскресенье понизили прогноз по росту ВВП США на 2022 и 2023 годы до 2,4% с 2,6% и до 1,6% с 2,2% соответственно.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, внешний фон утром в понедельник выглядит как слабо негативный, также сохраняется неопределенность в вопросе согласования нового пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, поэтому на рынке акций РФ вероятно сохранение распродаж в течение дня. Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2250-2350 пунктов, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что ухудшение внешнего фона и сохранение геополитических рисков окажут давление на рынок акций РФ - это приведет к отступлению индекса МосБиржи в диапазон 2250-2300 пунктов. При этом в ходе торгов, в случае ухудшения внешнего фона, российский рынок может протестировать нижнюю границу коридора.

В рамках новой недели основным фактором для динамики мировых рынков останется оценка инвесторами дальнейших действий ведущих Центробанков. Тренд на ужесточение денежно-кредитной политики создает предпосылки для снижения объемов рисковых активов в портфелях инвесторов и замещения их защитными инструментами.

Основное внимание инвесторы уделяют действиям ФРС США – американский регулятор уже поднимает ставку и с июня начнет программу сокращениях баланса, что приведет к оттоку ликвидности с рынков. При этом инвесторы опасаются, что для борьбы с высокой инфляцией ему придется пойти на более активное, относительно текущих оценок, повышение ставки в этом году. В этой связи на неделе рынки будут внимательно следить за выступлениями представителей регулятора, оценивая риски подъема ставки на ближайшем заседании на 75 б.п. против ожидаемого подъема на 50 б.п. Также внимание инвесторов привлекут данные по инфляции в еврозоне, которые могут дать повод для пересмотра ожиданий относительно действий ЕЦБ в рамках ДКП, отмечает Зварич.

В США индексы акций в пятницу выросли на 1,5-3,8% на комментариях главы Федрезерва Пауэлла и корпоративных новостях, однако неделя завершилась снижением индикаторов. Dow Jones зафиксировал снижение по итогам седьмой недели подряд, чего не наблюдалось с июля 2001 года, согласно данным Dow Jones Market Data. Для S&P 500 и Nasdaq Composite череда недельных падений продлилась до шести, что является худшим результатом примерно за 10 лет.

Пауэлл заявил в четверг, что Федрезерв намерен действовать решительно, чтобы вернуть инфляцию в США к 2-процентному целевому показателю, даже если это создаст проблемы для экономики в краткосрочной перспективе. При этом он отметил, что ФРС "активно не рассматривает" возможность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов.

В пятницу стало известно, что индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в апреле подскочил на 12% в годовом выражении, при этом относительно марта цены не изменились. Индекс экспортных цен увеличился на 0,6% относительно марта и взлетел на 18% по сравнению с апрелем 2021 года.

Между тем индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае упал до 59,1 пункта (минимум с мая 1980 года), при прогнозах снижения до 64 пунктов с апрельского уровня 65,2 пункта.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика фондовых площадок за исключением просевшего Китая на статданных (японский Nikkei вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет менее 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снизился на 0,6%)

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) оставил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2,85% годовых. НБК последний раз снижал ставку по MLF в январе. Кроме того, регулятор влил в финансовую систему 10 млрд юаней в рамках операций семидневного обратного РЕПО. Процентная ставка осталась на уровне 2,1% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Промпроизводство в Китае в апреле снизилось на 2,9% (снижение произошло впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19) при прогнозах снижения на 3,5%. Розничные продажи в Китае в апреле рухнули на 11,1% в годовом выражении (максимальное снижение с марта 2020 года) при прогнозах падения на 6,1% после снижения на 3,5% в марте.

Безработица в Китае в апреле подскочила до максимальных с февраля 2020 года 6,1% по сравнению с 5,8% в марте. Целевой показатель правительства КНР для безработицы составляет 5,5%.

Тем временем экономика Гонконга сократилась на 4% в годовом выражении в первом квартале 2022 года, показали официальные статистические данные. Это первое снижение ВВП с четвертого квартала 2020 года, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются на сигналах резкого спада экономической активности в Китае из-за карантинных мер, введенных в стране для сдерживания распространения COVID-19.

Нефть

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $110,15 за баррель (-1,3% и +3,8% в пятницу), июньская цена WTI - $109,42 за баррель (-1% и +4,1% в пятницу).

Китай является крупнейшим мировым импортером нефти, и слабые статданные по экономике говорят о вероятном снижении потребления энергоресурсов в стране.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 0,7%.

Министры финансов стран ЕС готовятся в понедельник провести встречу в Брюсселе для обсуждения очередного раунда санкций в отношении РФ. Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны готовы рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия. Германия при этом планирует прекратить импорт нефти из РФ к концу этого года, даже если ЕС не примет скоординированного решения о введении эмбарго, отмечает агентство Bloomberg.