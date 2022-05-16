"НОВАТЭК" начал добычу на Ево-Яхинском блоке мощностью 4 млрд куб. м газа в год

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" начал опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Ево-Яхинском блоке месторождений.

Как говорится в сообщении компании, блок включает в себя Ево-Яхинское и Усть-Ямсовейское месторождения, а также часть Уренгойского месторождения (в пределах Олимпийского участка).

Годовой уровень добычи на Ево-Яхинском блоке составляет 4 млрд куб. м природного газа и 1,3 млн т газового конденсата в год.

"Поддержание уровней добычи трубного газа в зоне Единой системы газоснабжения для поставок на внутренний рынок, а также уровней добычи газового конденсата для загрузки наших перерабатывающих мощностей остается одним из основных приоритетов компании. Запуск месторождений Ево-Яхинского блока внесет существенный вклад в наши объемы добычи газа и газового конденсата" – приведен в сообщении комментарий председателя правления "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона.