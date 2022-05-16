Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Суточная добыча нефти в РФ за половину мая выросла на 2% на фоне роста поставок на НПЗ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первую половину мая растет к уровню апреля на 1,7% – до 1397,9 тысяч тонн. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

При этом нефтяные компании нарастили производство на 3,5% – до 1107,4 тыс. т/сут.

Согласно полученным данным, поставка нефтяного сырья на российские НПЗ за этот же период увеличилась на 3,7% – до 702 тыс. т/сут, а экспорт российского сырья в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" снизился на 4,1% к апрельскому уровню – до 608,6 тыс. т/сут.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ъ" узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому холдингу FLO Retailing

"Ъ" узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому холдингу FLO Retailing

"Детский мир" в I квартале получил 517 млн рублей чистого убытка

"Детский мир" в I квартале получил 517 млн рублей чистого убытка

Заявка на транзит газа РФ через Украину в понедельник стала минимальной с января

Российские активы группы Renault перешли в собственность государства

Российские активы группы Renault перешли в собственность государства

Германия откажется от закупок российской нефти до конца года независимо от решения ЕС

Транзитная заявка через Украину в воскресенье чуть снизилась - до 62,7 млн куб. м

Транзитная заявка через Украину в субботу выросла до 64,5 млн куб. м

Индия запретила экспорт пшеницы

"Ростелеком" свернет программу ADR с 8 июля

Nissan не ожидает возобновления операций в России в 2022 фингоду

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });