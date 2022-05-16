Суточная добыча нефти в РФ за половину мая выросла на 2% на фоне роста поставок на НПЗ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первую половину мая растет к уровню апреля на 1,7% – до 1397,9 тысяч тонн. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

При этом нефтяные компании нарастили производство на 3,5% – до 1107,4 тыс. т/сут.

Согласно полученным данным, поставка нефтяного сырья на российские НПЗ за этот же период увеличилась на 3,7% – до 702 тыс. т/сут, а экспорт российского сырья в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" снизился на 4,1% к апрельскому уровню – до 608,6 тыс. т/сут.