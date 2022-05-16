"Газпром" в начале мая нарастил поставки в РФ на 6% из-за холодов

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Поставки "Газпрома" на российский рынок за первые 15 дней мая 2022 года выросли на 6% по отношению к уровню тех же дней 2021-го, сообщила компания.

"Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,1% (на 3,9 млрд куб. м). При этом в первой половине мая они на 6,1% выше уровня прошлого года. Отметим, что со 2 по 6 мая по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям поставлялся рекордный для этих дней объем газа, а 5 мая был достигнут абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца - 827,6 млн куб. м в сутки", - пишет компания.

Начало мая в этом году в России выдалось довольно прохладным. Средняя температура воздуха в России на 2 градуса Цельсия ниже, чем год назад, свидетельствуют данные "Системного оператора ЕЭС России". При этом в Европе примерно на 5 градусов теплее, чем годом ранее.

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за 15 дней мая вырос до 387 млн куб. м в сутки с 370 млн куб. м в среднем за апрель.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 мая 2022 года составил 55,9 млрд куб. м - на 26,5% (на 20,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ зарубежным потребителям согласно подтвержденным заявкам", - отмечает российская компания.

Отмечается, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.

Добыча "Газпрома" за 15 дней мая составляет в среднем 1,227 млрд куб. м в сутки после 1,35 млрд куб. м в апреле.

"С 1 января по 15 мая 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 193,8 млрд куб. м газа. Это на 3,7% (на 7,5 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году", - отмечается в сводке.