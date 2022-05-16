Торговая компания бывшего холдинга "Сибуглемет" переименована в ТД Южно-Сибирский

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - АО "Сибуглемет" (торговая компания, находится под управлением угольного холдинга ООО "Новая горная управляющая компания", НГУК, который ранее назывался "Сибуглемет", переименован в марте) сменило название на АО "Торговый дом Южно-Сибирский".

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения произошли в конце апреля. При этом компания по-прежнему зарегистрирована в Новокузнецке.

В отчетности компании говорится, что торговый дом в 2021 году получил 3,1 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 1,5 млрд рублей чистой прибыли в 2020 году, при этом выручка в 2021 году увеличилась до 75,5 млрд рублей с 39,4 млрд рублей в 2020 году (рост в 1,9 раза).

Вместе с тем, себестоимость увеличилась более чем вдвое – с 25,6 млрд рублей в 2020 году до 57,8 млрд рублей в 2021 году. Коммерческие расходы выросли соответственно с почти 13 млрд рублей до 13,9 млрд рублей. Прочие доходы сократились с 2,3 млрд рублей до 999 млн рублей, прочие расходы выросли с 337 млн рублей до почти 9 млрд рублей.

Дебиторская задолженность ТД сократилась с 15,9 млрд рублей в 2020 году до 13,2 млрд рублей в 2021 году. Долгосрочные обязательства выросли с 456 тыс. рублей до 767 тыс. рублей, краткосрочные – с 11,5 млрд рублей до 37,8 млрд рублей.

Как сообщалось, в середине марта подконтрольная тогда ВЭБ.РФ "Группа Сибуглемет" вышла из состава участников управляющей компании холдинга НГУК, ее долю получили менеджеры НГУК: Андрей Кобяков (с 16 марта стал гендиректором НГУК), Игорь Горин, Андрей Тараско и Дмитрий Кровнов (каждый более 17,6%).

Добывающие активы, управляемые НГУК, расположены в Кемеровской области. В группу входят разрезы "Междуречье" и УК "Южная", шахты "Антоновская" и "Большевик", обогатительные фабрики "Междуреченская" и "Антоновская" суммарной мощностью переработки 12 млн тонн угля в год. Также под управлением НГУК находится АО "ПВВ" (производит взрывчатые вещества) и АО "Сибуглемет" (торговая структура).

ВЭБ долгое время пытался продать актив, последняя начальная цена реализации составляла 122,9 млрд рублей.

В конце февраля ВЭБ подпал под блокирующие санкции США, вместе с госкорпорацией в SDN list были включены 25 ее дочерних предприятий, в том числе ООО "Группа Сибуглемет".