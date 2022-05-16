Польская PGNiG планирует покупать у Sempra 3 млн т СПГ в год с 2027 года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Sempra Infrastructure, дочерняя компания американской Sempra, и Польская нефтегазовая компания (PGNiG) определили основные условия соглашения о покупке около 3 млн т сжиженного природного газа (СПГ) на условиях free-on-board (FOB) из портфеля проектов СПГ Sempra Infrastructure в Северной Америке.

Первые поставки СПГ ожидаются не ранее 2027 года, , отметила PGNiG. Формула ценообразования привязана к индексу американской площадки Henry Hub, а также включает затраты на сжижение. Подписанное соглашение не обязывает PGNiG подписывать окончательное соглашение о покупке СПГ.

Год назад PGNiG расторгла 20-летний контракт, заключенный в 2018 году, на поставку 2 млн т СПГ с "дочкой" Sempra Energy - Port Arthur LNG, которая планировала построить одноименный завод. Предполагалось, что окончательное инвестрешение (ОИР) о строительстве данного завода будет принято в 2019 году, а запуск состоится в 2023 году, но ОИР было перенесено на 2022 год. Одновременно компании подписали меморандум, который предусматривает возможности поставки 2 млн т СПГ в год из портфеля проектов Sempra LNG - на побережье Мексиканского залива и Тихоокеанского побережья Северной Америки.

Новый подписанный документ предусматривает проведение переговоров и заключение окончательных 20-летних договоров купли-продажи СПГ на 2 млн т/г с проекта Cameron LNG Phase 2, разрабатываемого в Луизиане, и 1 млн т/г с проекта Port Arthur LNG, разрабатываемого в Техасе.

Проект расширения Cameron LNG Phase 2 был анонсирован в апреле 2022 года и предполагает строительство 4-й очереди завода на 6,75 млн т/г и увеличение на 5% действующих трех очередей с текущих 13,5 млн тонн в год (что составляет 0,675 млн т в год - ИФ). По графику, запуск проекта намечен на III квартал 2027 года, принятие инвестрешения - в 2023 году.

Соглашение также предоставляет PGNiG в 2022 году возможность перераспределить объемы с проекта Cameron LNG Phase 2 на проект Port Arthur LNG, сообщила Sempra.

Проект Port Arthur LNG мощностью 13,5 млн т/г, проект пока не получил всех необходимых разрешений.

"Документ является предварительным соглашением, не имеющим обязательной силы, и развитие проектов Cameron LNG Phase 2 и Port Arthur LNG по-прежнему сопряжено с рядом рисков и неопределенностей, включая достижение окончательных соглашений, получение всех необходимых разрешений, подписание контрактов на проектирование и строительство, получение финансирования и стимулов и принятие окончательного инвестиционного решения по каждому проекту", - подчеркивает Sempra Energy.