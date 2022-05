Dow Jones завершил торги в слабом плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились в понедельник, Dow Jones Industrial Average завершил день в слабом плюсе.

В целом на рынке акций сохранилась негативная тенденция последнего времени, что было обусловлено, в частности, слабыми данными о состоянии экономик Китая и США, сообщает MarketWatch.

"Рыночные волнения вызваны Китаем, COVID-19 и угрозой рецессии. Добавьте к этому коктейлю рост процентных ставок, - отмечает главный инвестиционный директор Fiduciary Trust Company Ханс Олсен. - Инвесторы оказались сбиты с толку и задаются вопросом, где укрыться от вихря плохих новостей".

Промпроизводство в КНР в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Объем промпроизводства уменьшился на 2,9% по сравнению с апрелем предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Для сравнения, в марте оно выросло на 5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя в прошлом месяце на 3,5%.

Розничные продажи в Китае рухнули на 11,1% в годовом выражении после сокращения на 3,5% в марте. Апрельское падение стало максимальным с марта 2020 года. Аналитики прогнозировали снижение на 6,1%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае упал до минус 11,6 пункта по сравнению с плюс 24,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.

Эксперты в среднем предполагали снижение всего до 17 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 16,5 пункта.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики США на 2022-2023 гг., отметив спад на финансовых рынках в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Оценка подъема американской экономики на текущий год была понижена до 2,4% с 2,6%, на следующий год - до 1,6% с 2,2%.

Акции McDonald's Corp. подешевели в понедельник на 0,4%. Сеть ресторанов быстрого обслуживания объявила о том, что уйдет из России после более чем 30 лет работы в стране. В связи с уходом с российского рынка компания ожидает списания в размере $1,2-1,4 млрд, которые преимущественно будут неденежными.

Сталелитейная Nucor Corp. достигла соглашения о приобретении производителя дверей C.H.I. Overhead Doors за $3 млрд у инвестфонда Kohlberg Kravis Roberts & Co. Цена бумаг Nucor уменьшилась на 3,3%.

Авиакомпания JetBlue Airways объявила о тендерном предложении среди акционеров лоукостера Spirit Airlines после того, как последний отказался от сделки с JetBlue в пользу конкурирующей Frontier Airlines. JetBlue готова заплатить акционерам Spirit Airlines по $30 за акцию. На этой новости цена бумаг Spirit Airlines взлетела на 13,5% - до $19,27. Между тем стоимость JetBlue упала на 6,1%.

Инвестиционная фирма Carlyle Group Inc. достигла соглашения о покупке компании ManTech International, оказывающей ИТ-услуги для правительства и оборонных ведомств США, за $4,2 млрд, включая долг компании. Акции ManTech взлетели в цене на 15%, котировки бумаг Carlyle опустились на 0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 26,76 пункта (0,08%) и достиг 32223,42 пункта. Лидерами роста стали бумаги Chevron Corp., подорожавшие на 3,1%, Merck & Co. - на 2,1% и Verizon Communications - на 1,8%.

При этом самое сильное падение котировок показали акции Boeing Co. - на 2,5%, Walt Disney Co. - на 2%, Salesforce Inc. - на 1,7%.

Значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 15,88 пункта (0,39%) - до 4008,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии уменьшился на 142,21 пункта (1,2%) - до 11662,79 пункта.