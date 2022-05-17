Минфин в апреле зафиксировал дефицит федерального бюджета в 262,3 млрд рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В январе-апреле федеральный бюджет, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в размере 1,041 трлн рублей. В апреле впервые в этом году был зафиксирован месячный дефицит - 262,29 млрд рублей.

В первом квартале бюджет был исполнен с профицитом 1,303 трлн рублей. В январе профицит составлял 256,147 млрд рублей, в феврале - 281,19 млрд рублей, таким образом, в марте он составил 766,15 млрд рублей.

Доходы за четыре месяца составили 10 трлн 034,226 млрд рублей, плановые показатели на год были выполнены на 40,1%. Исполнение расходов составило 8 трлн 993,027 млрд рублей, или 36,5% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Отрицательное сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составило минус 764,198 млрд рублей, сальдо внешнего - минус 277 млрд рублей.

Поступление нефтегазовых доходов составило 4,787 трлн рублей, или 50,2% от плановых показателей на год, ненефтегазовых - 5,248 трлн рублей, или 33,9%.

Федеральная налоговая служба администрировала за четыре месяца 6,964 трлн рублей, или 41,5% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 2,567 трлн рублей (41,2%), другие федеральные органы - 504,015 млрд рублей (25,1%).

На первом месте по уровню исполнения от годовых назначений остаются расходы на ЖКХ - 54,9%, или 261,448 млрд рублей. Вторыми стали расходы на здравоохранение - 44,1% (615,95 млрд рублей). На третье место поднялись расходы на нацоборону - 43,6% (1,681 трлн рублей).

Уровень исполнения расходов на социальную политику составил 41,9% (2,563 трлн рублей).

Расходы на образование были на уровне 517,306 млрд рублей (39,6%), на культуру и кинематографию - 72,563 млрд рублей (37,8%), на охрану окружающей среды - 34,7%, или 167,25 млрд рублей, общегосударственные вопросы - 34,6%, или 607,413 млрд рублей, на нацбезопасность - 24,9%, или 695,365 млрд рублей, на национальную экономику - 24,7% (893,4 млрд рублей).

Межбюджетные трансферты общего характера были исполнены на 36,6% (380,87 млрд рублей), расходы на обслуживание госдолга - на 34,6% (485,076 млрд рублей).