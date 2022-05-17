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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в I кв. снизилась до минимума с 2019 г.

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в первом квартале 2022 года уменьшилась до 49,8% с 51,1%, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с начала 2019 года, когда она составляла 45,6%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости за первый квартал снизился на $1,409 млрд, или на 7,1% - до $18,550 млрд с $19,959 млрд, после снижения в 2021 году на $1,112 млрд, или на 5,3% с $21,071 млрд.

ЦБ РФ
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