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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

В Минпромторге опровергли назначение Морозова на пост главы "АвтоВАЗа"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Кандидатура нового гендиректора "АвтоВАЗа" пока не утверждена, но это будет не бывший профильный замминистра промышленности и торговли Александр Морозов, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если честно, то на сегодняшний день окончательной кандидатуры мы пока еще не сформировали. Нет, это не Морозов будет. Хотя он рассматривался, это правда", - сказал Мантуров.

Вместе с тем министр добавил, что его экс-заместитель, курировавший в Минпромторге автопром, "пойдет работать на одно из промышленных предприятий".

Как сообщалось, накануне Морозов был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу. Параллельно на пост замглавы Минпромторга был назначен заместитель премьер-министра Татарстана, глава Минпромторга республики Альберт Каримов.

Морозов пришел в Минпромторг в 2013 году на должность директора департамента транспортного и специального машиностроения, до этого в течение пяти лет он занимал позицию директор департамента программ стимулирования спроса ГК "Роснано". Еще ранее работал коммерческим директором ООО "Евросибэнерго", с 2005 по 2007 гг. был генеральным директором ЗАО "Торговый дом "Северсталь-Инвест", с 2002 по 2005 гг. - коммерческим директором ОАО "ЗМЗ" и директором по закупкам ОАО "УАЗ".

Глава Renault в РФ и СНГ Николя Мор был гендиректором "АвтоВАЗа" в 2016-2018 гг. После перерыва, в течение которого его на должности сменял Ив Каракатзанис, Мор в июне 2021 г. вернулся на пост главы компании.

АвтоВАЗ Минпромторг РФ Денис Мантуров Александр Морозов
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