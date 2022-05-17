Минпромторг ждет снижения розничной торговли в РФ в 2022 г. в пределах 10%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Темпы снижения оборота розничной торговли в РФ в текущем году, скорее всего, не превысят 10%. Такую оценку привел глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в беседе с журналистами.

"Не думаю, что это будет двузначная цифра", - сказал он, воздержавшись от точных прогнозов.

Опрошенные в начале мая "Интерфаксом" аналитики прогнозировали возможное падение розничной торговли в РФ по итогам 2022 года на уровне 9,6%.

В I квартале 2022 года оборот розничной торговли РФ увеличился на 3,6% по сравнению с I кварталом прошлого года, до 10 трлн 241,9 млрд рублей, сообщал Росстат. В марте, когда наблюдался ажиотажный спрос на потребительские товары, показатель увеличился на 2,2%. Впоследствии власти заявляли о нормализации спроса в рознице.

По итогам 2021 года оборот розничной торговли в России увеличился на 7,3%, до 39 трлн 257,4 млрд рублей.