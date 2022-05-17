Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к концу года до 76 руб./$

Пик укрепления российской валюты придется на II квартал, прогнозирует ведомство

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2022 году на уровне 76,7 руб./$, в 2023 г. - 77 руб., в 2024 г. - 78,7 руб., в 2025 г. - 81 руб.

Как сообщил журналистам представитель министерства, такие цифры заложены в базовый вариант основных параметров сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 гг., которые согласованы с Минфином и внесены в правительство.

При этом в министерстве ожидают пик укрепления рубля во втором квартале, а в дальнейшем ослабление до 76 рублей за доллар к концу 2022 года.

Минэкономразвития в свой прогноз по курсу рубля закладывает ослабление ограничений в отношении валютной выручки экспортеров, сообщал представитель ведомства.

"Исходим из того, что второй квартал 2022 года - пик укрепления рубля. По мере снижения цен на нефть и другие сырьевые товары будет сокращаться профицит счета текущих операций. Импорт, потоки капитала будут постепенно адаптироваться под новые условия. Мы исходим из того, что неизбежно ослабление ограничений, существующих по выручке валютной, ну и конечно, рассчитываем на восстановление внутреннего спроса. В базовом варианте предполагаем постепенное ослабление курса до 76 рублей за доллар к концу 2022 года", - сказал представитель министерства.

"В среднесрочной перспективе в базовом варианте курс стабилизируется в реальном эффективном выражении и постепенно ослабляется в соответствии с инфляционным дифференциалом. Среднегодовой курс доллара на следующие три года (2023-2025 гг. - ИФ) - порядка 77 рублей, 79 рублей и 81 рублей", - добавил он.