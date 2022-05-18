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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

JPMorgan перестал быть депозитарием GDR "Роснефти"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase Bank, N.A уведомил владельцев и бенефициарных владельцев глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" об уходе с 13 мая с поста депозитария этой программы российской нефтяной компании.

Как отмечает банк в сообщении, если "Роснефть" в течение 90 дней с даты уведомления не сможет или не назначит депозитария-преемника для программ депозитарных расписок, то JPMorgan расторгнет депозитное соглашение и программы DR НК, сообщил банк. В таком случае, в соответствии с законодательством, в течение 30 дней с момента расторжения депозитарий должен направить уведомление владельцам всех глобальных депозитарных акций.

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 июня 2006 г. разрешено размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных акций "Роснефти" в количестве 2,140 млрд штук. Листинг GDR на Лондонской фондовой бирже"Роснефть" осуществила в июле 2006 года.

Выпуск GDR, удостоверяющих права в отношении акций НК, в соответствии с иностранным правом, был осуществлен депозитарным банком J.P.Morgan. Одна глобальная депозитарная расписка удостоверяет права в отношении одной акции "Роснефти".

По состоянию на 1 июля 2021 года GDR были выпущены на 506 млн обыкновенных акций "Роснефти", что составляет 4,8% от общего количества акций.

Роснефть JPMorgan
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