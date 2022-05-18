Годовая выручка Burberry увеличилась на 23%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", в 2022 финансовом году (завершился 2 апреля) увеличила выручку на 23% и приняла решение увеличить размер дивидендных выплат.

Годовая выручка компании составила 2,83 млрд фунтов стерлингов ($3,52 млрд) по сравнению с 2,34 млрд годом ранее.

Доналоговая прибыль в минувшем фингоду составила 511 млн фунтов по сравнению с 490 млн за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль выросла на треть, до 523 млн фунтов, совпав с прогнозами аналитиков, опрошенных самой компанией.

Сопоставимые розничные продажи увеличились на 18% в минувшем фингоду.

Совет директоров Burberry решил увеличить годовые дивиденды до 70 пенсов на акцию с прежних 42,5 пенса.

Кроме того, компания анонсировала программу выкупа акций объемом 400 млн фунтов, которая будет завершена в текущем финансовом году.

Капитализация Burberry с начала 2022 года снизилась на 12,9% и в настоящее время составляет 6,25 млрд фунтов.