Tele2 через суд требует от российской "дочки" Nokia 478 млн руб.

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Tele2 подала к российскому юрлицу Nokia иск на 478 млн рублей, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы 16 мая. Истцом выступает ООО "Т2 Мобайл", ответчик по делу - ООО "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс", владельцем которой является финская Nokia Solutions and Networks Oy.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Tele2, иск связан с отказом Nokia исполнять контракт на поставку оборудования. При этом Nokia начала нарушать условия исполнения контракта еще до введения антироссийских санкций, уточнили в телеком-компании.

"Мы инициировали разбирательство с целью взыскать штрафы и пени. Иск обусловлен немотивированным отказом Nokia исполнять контракт, в том числе по заказам, сделанным задолго до введения санкций. Компания допустила нарушения, включая несоблюдение сроков поставки. При этом ответчик не предоставил ответа на наши обращения и не пытался предложить какие-либо варианты урегулирования", - объяснили в Tele2.

В середине апреля Nokia Corp. объявила о полном уходе с российского рынка на фоне спецоперации РФ на Украине. В сообщении корпорации говорилось, что Nokia, в частности, приостановила поставки в РФ и вывела за пределы страны деятельность в области R&D.

При этом Nokia сообщала о намерении продолжить поддержку работоспособности сетей.

В 2021 году Россия обеспечила менее 2% выручки Nokia. Корпорация оценила резерв, связанный с прекращением деятельности в РФ, примерно в 100 млн евро.