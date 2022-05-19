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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

ФТС в январе-апреле увеличила перечисления в бюджет на 34%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь-апрель перечислила в бюджет 2 трлн 566 млрд рублей, что на 27,6% выше прогнозного задания, сообщило в четверг ведомство.

По сравнению с показателем за первые четыре месяца прошлого года (1 трлн 920,4 млрд рублей) перечисления выросли на 34%.

Как следует из данных ФТС, за апрель 2022 года в бюджет было перечислено 582 млрд рублей, что на 1,4% ниже, чем в апреле 2021 года (590,5 млрд рублей).

ФТС
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