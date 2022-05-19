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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:55

Управляющая компания Газпромбанка сменила название

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - АО "Газпромбанк - управление активами" (ГПБ УА) сменило название на "ААА управление капиталом", следует из данных ЕГРЮЛ.

В начале мая ГПБ УА зарегистрировала ряд доменов, связанных с новым названием: разные варианты словосочетаний "ааакапитал", "aaacapital", "3acapital", "3акапитал" и "triacapital".

"Интерфакс" направил запрос в управляющую компанию.

ГПБ УА основана в 2004 году. Компания является частью бизнеса доверительного управления группы Газпромбанка. Стоимость чистых активов под управлением компании на 31 марта 2022 года составляла 878,52 млрд рублей. Клиентами управляющей компании являются негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, саморегулируемые организации, фонды целевого капитала и частные инвесторы.

Газпромбанк ГПБ УА ААА управление капиталом 3акапитал
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