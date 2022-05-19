ОСК рассчитывает на докапитализацию в 2022 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" рассчитывает на докапитализацию в текущем году, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

"Очень на это рассчитываем, потому что, во-первых, идет программа ФЦП ОПК (Федеральная целевая программа "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ" - ИФ). Соответственно, докапитализация отдельных программ, мы рассчитываем, что в этом году мы сможем получить дополнительный капитал на развитие нашей лизинговой программы", - сказал он.

Директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков в апреле сообщал, что ведомство планирует предложить Минфину докапитализировать верфи ОСК. Возможную сумму докапитализации чиновник тогда не назвал.