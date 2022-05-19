ФАС предложила обязать экспортеров зерна и масла сообщать допсведения о сделках

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ФАС предлагает обязать экспортеров зерна и подсолнечного масла сообщать дополнительные сведения о внебиржевых сделках, говорится в пресс-релизе антимонопольной службы.

Согласно разработанному ФАС проекту постановления правительства, российские экспортеры зерна, подсолнечного масла и шрота должны будут предоставлять бирже сведения о взаимозависимости или аффилированности поставщика и покупателя в случае заключения экспортных внебиржевых договоров.

Помимо этого, такие требования могут быть распространены на экспортеров пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы, минеральных удобрений, содержащих соединения фосфора, азота или калия.

ФАС предлагает также обязать российских экспортеров подсолнечного шрота предоставлять бирже сведения о лице, заключившем внебиржевой договор, о производителе и приобретателе товара, о количестве товара и его цене, а также способе транспортировки при заключении внебиржевых договоров в отношении этого товара.

"Предлагаемые изменения позволят формировать внебиржевые индикаторы цен на рынке подсолнечного шрота, а также более корректные индикаторы цен на рынках белого кристаллического сахара, пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы, минеральных удобрений, содержащих соединения фосфора, азота или калия, и подсолнечного масла", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, формирование корректных внебиржевых индикаторов на этих рынках будет способствовать развитию рыночного ценообразования. Кроме того, внебиржевые индикаторы на рынке подсолнечного шрота могут использоваться для расчета плавающей ставки вывозной таможенной пошлины.

Эта мера также будет способствовать рыночному ценообразованию на товарных рынках, считают в службе.