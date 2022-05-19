Пакет законопроектов об объединении ПФР и ФСС внесен в Госдуму

Согласно законопроекту, с 2023 года предполагается введение единого тарифа страховых взносов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые позволят объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования РФ, прописывается введение с 2023 года единого тарифа страховых взносов.

Поправки в Бюджетный кодекс (N126988-8), Трудовой кодекс (N127050-8) и Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты (N127004-8) опубликованы в электронной базе данных парламента.

Согласно документу, с 2023 года устанавливаются единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование в следующих размерах: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30%, свыше установленной единой предельной величины базы - 15,1%.

Сейчас, как напоминается в пояснительной записке, тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% свыше базы; тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование - 2,9%; тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование со всего фонда оплаты труда - 5,1%.

Законопроект также распределяет все льготные категории плательщиков страховых взносов в три разные группы. Первая группа - это субъекты МСП и участники проекта "Сколково", бессрочный тариф страховых взносов для них установлен на уровне 15% (с выплат, превышающих МРОТ). Вторая группа - резиденты ТОСЭР, свободного порта Владивосток, ОЭЗ в Калининграде, компании на Курилах, ИТ-организации и разработчики в сфере радиоэлектронной промышленности, аудиовизуальной продукции - для них установлен страховой тариф в размере 7,6%. В эту же группу входят социально ориентированные НКО и благотворительные организации, для них тариф составит 7,6%, но не бессрочно, а на 2023-2024 годы. Третья группа - организации, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов - для них страховой тариф нулевой до 2027 года.

Для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, законопроект устанавливает уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере 45 тыс. 842 руб. за расчетный период 2023 года в случае, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 тыс. руб. В случае превышения дополнительно к этой сумме предусматривается уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 1% суммы дохода плательщика. При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с дохода плательщика, превышающего 300 тыс. руб., не может быть более 257 тыс. 061 руб. в год.

"Введение единого тарифа страховых взносов позволит сократить количество показателей в отчетности по страховым взносам и количество платежных документов, что будет способствовать минимизации административной нагрузки на бизнес", - считают авторы законопроекта.

При этом в пояснительной записке говорится, что реализация предлагаемого подхода повлечет увеличение нагрузки на отдельных плательщиков страховых взносов в следующих отраслях: рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, научные исследования и разработки, финансовая и страховая деятельность.

"Вместе с тем с учетом неизменности тарифов страховых взносов у таких плательщиков страховых взносов появится возможность формирования бизнес-планов на долгосрочную перспективу, а также сокращения административных расходов, связанных с уплатой страховых взносов", - говорится в документе.

В итоге, согласно финансово-экономическому обоснованию, в 2023 году прогнозируемая сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование увеличится с 6 трлн 529,1 млрд руб. до 6 трлн 557,2 млрд. руб. (то есть на 28,1 млрд. руб.). Прогнозируемая сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2023 году увеличится с 687 млрд руб. до 800,3 млрд руб. (увеличение на 113,3 млрд руб. ). В 2023 году прогнозируемая общая сумма доходов от страховых взносов на обязательное медицинское страхование с учетом межбюджетного трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов увеличится с 1 трлн 781,7 млрд руб. до 1 трлн 789 млрд руб. (увеличение на 7,3 млрд руб.).

Ранее данный пакет законопроектов обсуждался на заседании правительства.

"Со следующего года в России появится Единый фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Сейчас через эти два фонда идут практически все федеральные меры поддержки. Их объединение поможет упростить выплаты людям", - сказал в ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин.