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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Инфляция в Японии в апреле превысила 2% впервые за 13 лет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в апреле увеличились на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - максимальными темпами с октября 2014 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель инфляции превысил отметку в 2% впервые с сентября 2008 года, без учета эффекта от повышения налога на потребление, отмечает Dow Jones.

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Подъем потребительских цен был отмечен по итогам восьмого месяца подряд. В марте инфляция в Японии составила 1,2%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в апреле увеличились на 2,1% в годовом выражении (0,8% в марте), превысив двухпроцентный целевой показатель Центробанка впервые за семь лет. Темпы роста стали максимальными с марта 2015 года. Эксперты в среднем также прогнозировали ускорение базовой инфляции в апреле до 2,1%, сообщает Trading Economics.

Цены на продукты питания в Японии в прошлом месяце подскочили максимально за семь лет - на 4%, топливо и коммунальные услуги подорожали на 15,7%, одежда и обувь - на 0,8%, мебель - на 2,3%.

В то же время транспортные услуги подешевели на 0,2%, медицинское обслуживание - на 0,7%.

Потребительские цены в Японии в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4%, как и в марте.

Япония инфляция
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