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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Segezha увеличила OIBDA за I кв. в 2,3 раза и почти удвоила выручку

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Segezha увеличила OIBDA за I квартал в 2,3 раза, почти удвоила выручку за счет роста цен на продукцию и новых активов

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Segezha Group по итогам I квартала 2022 года получила OIBDA по МСФО в размере 11,8 млрд руб., что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 2021 года, говорится в сообщении компании.

Выручка Segezha за I квартал выросла на 96%, составив 35,6 млрд рублей. Рост произошел "за счет увеличения средних цен реализации продукции группы, положительного эффекта от ослабления курса рубля, а также эффекта от консолидации активов АО "НЛХК" и ООО "Интер Форест Рус" (ООО "ИФР"), вошедших в состав группы в III и IV кварталах 2021 г. соответственно", отмечается в пресс-релизе.

Рентабельность по OIBDA компании выросла на 5 процентных пунктов, до 33%.

Segezha
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