"Роснано" в 2021 году вышла в прибыль после убытка годом ранее

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В 2021 году АО "Роснано" получило 0,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в 52,9 млрд рублей в 2020 году.

В корпорации выход в прибыль объяснили повышением инвестиционных доходов, в том числе от продажи исторических активов, снижением долговых обязательств и сокращением управленческих расходов.

В 2021 году поступления от инвестиционной деятельности, включая выходы из проектов, увеличились до 36,6 млрд рублей против 13,3 млрд рублей в 2020 году.

Стоимость инвестиционного портфеля увеличилась на 18,4 млрд рублей. Операционные расходы сократились более чем на 20%. Объем инвестиций составил 67 млрд рублей, включая средства компании, соинвесторов и проектное финансирование.

Долговые обязательства АО "Роснано" сократились на 20 млрд рублей и составили 128 млрд рублей, из которых 93 млрд рублей обеспечены государственными гарантиями.

Как отмечает компания, высокая долговая нагрузка, сформированная до 2021 года, продолжает оказывать негативное влияние на финансовые результаты. Расходы на обслуживание долга в 2021 году составили 14,6 млрд рублей, что сравнимо с затратами на строительство целого технопарка в Москве.

"Дальнейшие планы связаны с максимизацией экономического потенциала портфельных компаний, необходимых для устойчивого развития страны. Работа по сокращению долговой нагрузки - основного сдерживающего фактора развития компании - продолжится", - заявил через пресс-службу зампред правления по экономике и финансам УК "Роснано" Максим Сахаров.

Как говорится в сообщении, компания определила перспективные активы в сферах машиностроения, медицины, химии, нефтегазовой отрасли, светотехники и электроники, телекоммуникаций, энергетики, транспорта и ЖКУ.

"Их успешная реализация сохранит уровень интеграции России в мировой процесс технологического развития и предоставит возможность участия в международной кооперации. А опора на передовые методы внедрения инноваций и науку позволит ускорить темп разработок, расширить масштаб распространения технологий и вовлечь в проекты развития ученых и инвесторов, готовых финансировать перспективные разработки", - отмечает компания.