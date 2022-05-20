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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Доллар опустился ниже 60 руб./$1 впервые с 9 апреля 2018 года

Доллар опустился ниже 60 руб./$1 впервые с 9 апреля 2018 года
Фото: Getty Images/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно дешевеют на Московской бирже в пятницу утром, курс доллара опустился ниже 60 руб./$1 впервые с 9 апреля 2018 года, евро торгуется по направлению к 62 руб.

В 10:32 по московскому времени курс доллара составлял 59,9 руб./$1, что на 2,005 рубля ниже предыдущего закрытия. Евро к этому времени стоил 62,0425 руб./EUR1, подешевев на 2,36 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,16 рубля к уровню закрытия 19 мая, до 60,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на фоне дорогой нефти и подготовки к пику налоговых выплат мая. На следующей неделе компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Поддержку рублю также оказывают новости, что министры финансов и главы центробанков стран "большой семерки" не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти. Об этом в пятницу сказала глава американского Минфина Джанет Йеллен.

Между тем, по данным Международного энергетического агентства, Россия за этот год заработала на нефтяном экспорте из-за роста котировок на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

МосБиржа США
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