Индекс РТС превысил 1300 пунктов за счет резкого укрепления рубля

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных фондовых индикаторов, утром в пятницу превысил рубеж 1300 пунктов впервые с 21 февраля на фоне резкого укрепления рубля.

К 10:57 по Москве индекс РТС вырос до 1305,46 пункта (+4,8%), индекс МосБиржи просел до 2413 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,2%.

Доллар упал до 57,85 руб./$1 (-4,06 рубля) - минимума с апреля 2018 года.

Предыдущий "круглый" рубеж 1200 пунктов индекс РТС преодолел 17 мая, тогда доллар стоил в районе 63,6 рубля.