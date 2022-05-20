Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:37

Индекс РТС превысил 1300 пунктов за счет резкого укрепления рубля

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных фондовых индикаторов, утром в пятницу превысил рубеж 1300 пунктов впервые с 21 февраля на фоне резкого укрепления рубля.

К 10:57 по Москве индекс РТС вырос до 1305,46 пункта (+4,8%), индекс МосБиржи просел до 2413 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,2%.

Доллар упал до 57,85 руб./$1 (-4,06 рубля) - минимума с апреля 2018 года.

Предыдущий "круглый" рубеж 1200 пунктов индекс РТС преодолел 17 мая, тогда доллар стоил в районе 63,6 рубля.

РТС МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем торгов на всех рынках МосБиржи упал в апреле на 8,1% год к году

Курсы доллара и евро обновили многолетние минимумы к рублю

Доллар опустился ниже 60 руб./$1 впервые с 9 апреля 2018 года

Доллар опустился ниже 60 руб./$1 впервые с 9 апреля 2018 года

Компания Prosus ищет покупателя на сервис объявлений Avito

Компания Prosus ищет покупателя на сервис объявлений Avito

Страховщик Zurich уйдет с рынка РФ, продаст бизнес локальному менеджменту

Страховщик Zurich уйдет с рынка РФ, продаст бизнес локальному менеджменту

Министры финансов G7 не согласовали стратегию по импорту российской нефти

Министры финансов G7 не согласовали стратегию по импорту российской нефти

Российский рынок e-grocery в I квартале вырос более чем вдвое

Умершие знаменитости

Умер композитор Вангелис

Сбербанк вышел из капитала "Окко", "Звука", "Облачных технологий" и ЦРТ

Сбербанк вышел из капитала "Окко", "Звука", "Облачных технологий" и ЦРТ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });