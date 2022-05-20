Объем торгов на всех рынках МосБиржи упал в апреле на 8,1% год к году

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Объем торгов на всех рынках МосБиржи упал в апреле 2022 года на 8,1% год к году - до 88 трлн рублей, объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций снизился примерно в три раза - до 1,446 трлн рублей с 4,417 трлн рублей годом ранее, говорится в пресс-релизе Московской биржи.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил в апреле 1,16 трлн рублей, что в два раза меньше, чем в апреле прошлого года (2,385 трлн рублей в апреле 2021 года). Среднедневной объем торгов - 48,4 млрд рублей, что более чем в два раза ниже прошлогоднего показателя (в апреле 2021 года он составил 108,4 млрд рублей).

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