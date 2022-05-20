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ФАС оштрафовала производителя печенья за копирование упаковки немецкого конкурента

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области оштрафовало на 200 тысяч рублей ООО "Фламинго-маркет", производителя печенья "Кременкульское", по делу о недобросовестной конкуренции, сообщила пресс-служба управления.

Ранее УФАС в ходе разбирательства установило, что упаковки печенья "Кременкульское", "Кременкульское ZOO" и "Кременкульское Мини" имитируют упаковки изделий печенья немецкой компании Bahlsen GmbH & Co. KG под брендом Leibniz.

Именно немецкий производитель подал жалобу на "Фламинго-маркет". В качестве доказательств сходства упаковок Bahlsen представила социологическое исследование фонда ВЦИОМ, проведенное в 2019 году. Согласно результатам исследования, большинство опрошенных отметили визуальное сходство упаковок печенья Leibniz и "Кременкульское", в том числе, цветовой гаммы, графических элементов и шрифта.

УФАС предписало ООО прекратить выпуск продукции с упаковкой, имитирующей упаковку его конкурента.

По данным пресс-службы, в настоящее время компания оспаривает решение и предписание УФАС в судебном порядке. Арбитражный суд Челябинской области уже подтвердил правомерность позиции антимонопольного ведомства.

Ранее в ходе рассмотрения дела "Фламинго-маркет" уже был оштрафован на 50 тыс. рублей, поскольку не представил запрошенные документы в срок. Этот штраф ООО также пыталось оспорить, однако суд отклонил жалобу компании.

"Фламинго-маркет" специализируется на выпуске печенья. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 738,6 млн рублей и чистую прибыль в 1,5 млн рублей, свидетельствует ее отчетность.

Владельцем "Фламинго-маркета", по данным ЕГРЮЛ, выступает бывший директор компании Виталий Герман.

ФАС
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