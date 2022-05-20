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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Путин предложил увеличить поставки СПГ в Калининградскую область

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с главой "Газпрома" увеличение поставок сжиженного природного газа в Калининградскую область.

"Можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа. Там же вся инфраструктура для этого создана", - сказал Путин в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

"Я с Газпромом обязательно поговорю на этот счёт", - добавил он.

Президент также обратил внимание на заметное сокращение в строительном секторе региона и спросил, с чем это связано. Алиханов объяснил, что после начала специальной военной операции временно нарушились логистические связи, потому и произошло сокращение.

"На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае, потому что у вас спад был ещё в 2020-2021 году, причём, заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно не причём", - сказал Путин.

"Эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместна", - заметил он. "48,9% спад был в стройке в 2020-2021 году", - добавил глава государства.

Владимир Путин Газпром Антон Алиханов
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