Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за укрепления рубля

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением продаж на фоне укрепления рубля, несмотря на коррекционный рост внешних фондовых площадок и стабилизацию нефти; индекс МосБиржи откатился в район 2370 пунктов, РТС просел ниже 1240 пунктов, но неделя завершилась ростом индикаторов.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2373,26 пункта (-2,6%), индекс РТС - 1239,83 пункта (-0,5%, максимум сессии - 1324,1 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,4%.

Доллар в пятницу снизился до 60,31 рубля (-1,6 рубля), утром курс падал до 57,08 руб./$1 - минимума с апреля 2018 года.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,9-9,5%, доллар подешевел на 4,24 рубля.

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