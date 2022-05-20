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Мосбиржа 23 мая возобновит торги паями 10 БПИФов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 23 мая возобновляет торги паями первых 10 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), базовым активом которых являются иностранные ценные бумаги, сообщается в пресс-релизе биржи.

Инвесторам станут доступны биржевые фонды "Тинькофф Насдак полупроводники" (TSOX), "Тинькофф Кибербезопасность" (TCBR), "Тинькофф Индекс buy back (TBUY), "Тинькофф ИИ и робототехника" (TRAI), "Альфа-Капитал Космос" (AKSC), Альфа-Капитал квант (AKQU), "Альфа видеоигры" (AKVG), "Райф Американские акции" (RCUS), "Райф QIS Тактический" (RQIE) и "Райф QIS Сбалансированный" (RQIU).

Сделки с паями можно будет заключать в режиме основных торгов с 16:30 до 18:50 по Москве, в период наибольшей ликвидности оригинальных рынков иностранных активов фондов, а в режимах РПС и РПС с ЦК - по стандартному расписанию: с 09:50 до 19:00.

В дальнейшем время торгов и количество доступных для заключения сделок БПИФ может быть увеличено.

Валюта торгов и расчетов - российский рубль, доллары США и евро. Ликвидность паев на торгах биржи будут обеспечивать маркетмейкеры.

Расчетная цена пая (INAV) будет определяться на основании цен закрытия активов фондов по итогам предыдущего дня и может не совпадать с текущей стоимостью инвестиционного пая БПИФа.

Московская биржа
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