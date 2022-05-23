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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

В "Газпромнефти-Восток" сменился гендиректор

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "Газпромнефть-Восток" с 19 мая назначен Иван Раздобудько вместо занимавшего этот пост с сентября 2018 года Константина Карабаджака.

В пресс-службе компании "Интерфаксу" уточнили, что ранее Раздобудько работал заместителем гендиректора "Газпромнефть-Востока" по экономике и финансам.

"Иван Раздобудько имеет большой опыт управленческой деятельности в финансово-экономической сфере предприятий нефтегазового сектора. Он более 8 лет проработал в "Газпромнефть-развитии", также занимал руководящие должности на таких предприятиях, как "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "ТНК-Уват", "ТНК-Нягань", "Удмуртнефть", - сообщили в пресс-службе.

По данным ЦДУ ТЭК, "Газпромнефть-Восток" в 2021 году добыла 1,537 млн тонн нефти (на 7,4% меньше, чем в 2020 году) и 806,34 млн кубометров газа (на 8,5% больше).

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Газпромнефть-Восток" на 51% принадлежит ПАО "Газпром нефть", на 44% - Mubadala Petroleum, оставшимися 5% владеет ООО "ППИТ-12" (юрлицо Российского фонда прямых инвестиций). Компания разрабатывает группу зрелых месторождений на шести участках в Томской и Омской областях.

Газпромнефть-Восток Иван Раздобудько Константин карабаджак
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