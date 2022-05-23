Неплатежи в экономике, несмотря на ухудшение конъюнктуры, остались на уровне 2021 года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уровень неплатежей в российской экономике, несмотря на ухудшение конъюнктуры в ряде отраслей, остается на низком уровне и лишь немного ухудшился в апреле, свидетельствуют оперативные данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Сложившийся начиная со второго полугодия 2021 года высокий уровень платежной дисциплины сохранялся до марта текущего года.

Предварительные данные за апрель показывают некоторое замедление расчетов, но вместе с тем показатели соответствуют уровню в целом благополучного первого полугодия 2021 года. Тогда доля оплаченных в срок счетов составляла 66-69%, а оплаченных с просрочкой свыше 60 дней - 6-8%.

Во втором полугодии 2021 года произошло укрепление платежной дисциплины: доля оплаченных в срок счетов превысила уровень в 70%, а оплаченных с просрочкой свыше 60 дней составила менее 6%.

Динамика расчетов с поставщиками:

3 кв. 2021 4 кв. 2021 Янв. 2022 Фев. 2022 Мар.2022 Апр.2022* Счета, оплаченные без просрочки 70,3% 71,5% 72,5% 73,4% 72,8% 67,7% Счета, оплаченные с просрочкой до 60 дней 23,9% 23,0% 22,4% 23,2% 23,8% 25,6% Счета, оплаченные с просрочкой свыше 60 дней 5,8% 5,5% 5,1% 3,4% 3,4% 6,7%

* предварительные данные

Ранее проведенный экспертами "СПАРК-Интерфакс" в середине марта опрос поставщиков - участников программы по мониторингу платежной дисциплины показал, что подавляющее большинство поставщиков на тот момент не столкнулись со значительным снижением уровня расчетов клиентов. Вместе с тем, 76% респондентов ожидали ухудшения платежной дисциплины в ближайшем будущем. Также поставщики сообщали об ужесточении кредитной политики, в частности, о переводе клиентов на предоплату. Это, говорят эксперты, может сгладить вероятный всплеск неплатежей в будущем, однако пока сложно оценивать масштабы этого снижения.

Результаты проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей мониторинга "Состояние российской экономики и деятельность компаний" по итогам первого квартала показывают, что сами поставщики также не отмечают всплеска неплатежей. Так, неплатежи со стороны контрагентов мешали работе лишь 17% компаний (впервые за последние пять лет этот вариант ответа не вошел в ТОП-5 ограничивающих факторов).

Для сравнения: на протяжении 2020 и 2021 годов неплатежи со стороны контрагентов мешали работе примерно трети организаций. В течение 2019 года цифры менялись в диапазоне от 38,8% до 46,1% в зависимости от месяца. А в кризисном 2015 году цифры менялись в диапазоне от 25,9% до 51,2%, при этом в пяти месяцах из двенадцати цифра превышала 40%.

Программа "СПАРК - Мониторинг платежей" содержит информацию о платежной дисциплине 900 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ, которая ежемесячно обновляется, что дает возможность получать оперативные данные о рисках задержки платежей по организациям, регионам, отраслям. Данные о своевременности оплаты счетов контрагентами ежемесячно передают в систему сами участники проекта. На основе этих данных рассчитывается Индекс платежной дисциплины, доступный через систему "СПАРК-Интерфакс".