Аналитики ждут снижения S&P 500 не менее чем на 10% в 2022 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аналитики ожидают дальнейшего падения американского фондового индекса Standard & Poor's 500 из-за нарастания опасений о ситуации в экономике США и возможной рецессии на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, показал опрос MLIV Pulse.

S&P 500 вплотную приблизился к "медвежьему рынку", зафиксировав падение почти на 18% с последнего пикового значения. На прошлой неделе компании, акции которых входят в расчет индикатора, потеряли свыше $1 трлн рыночной стоимости.

Как ожидают опрошенные MLIV Pulse аналитики, S&P 500 продолжит снижение в этом году и опустится примерно до 3500 пунктов. Это представляет собой спад более чем на 10% относительно уровня на закрытие торгов в пятницу (3901 пункт) и на 27% по сравнению с январским пиком.

Только 4% опрошенных экспертов полагают, что S&P 500 уже достиг дна. При этом 6% респондентов не исключают падения индикатора до 2200-2400 пунктов - уровней, которые были в разгар пандемии COVID-19.

В исследовании, которое проходило 17-20 мая, приняли участие 1009 аналитиков.

"Я по-прежнему думаю, что худшее еще не позади, - заявила Bloomberg Television руководитель отдела американских акций Bank of America Corp. Савита Субраманиан. - Нас окутывает вездесущий туман негативных настроений".

"Ястребиная" позиция ФРС, хаос в цепочках поставок и усиливающиеся угрозы для бизнеса подрывают доверие к корпоративной Америке. Финансовые управляющие все больше опасаются за состояние экономики, поскольку локдауны в Китае и затянувшийся конфликт между Россией и Украиной сказываются на ней.

Между тем Марко Коланович из JPMorgan Chase & Co. считает опасения по поводу надвигающейся рецессии в США преувеличенными. А средняя оценка известных стратегов с Уолл-стрит предполагает, что S&P 500 завершит год на уровне 4800 пунктов, что дает надежды на отскок рынка в конце года.

Главный стратег глобального рынка Invesco Ltd. Кристина Хупер также отмечает, что хотя экономический спад "в значительной степени заложен в цены", она не видит, чтобы он происходил. "Настроения очень негативные. Это подтверждает точку зрения, что мы близки к дну", - полагает эксперт.

На вопрос, какое событие произойдет до перехода Федрезерва к "голубиной" политике, 47% респондентов ответили, что ожидают падения S&P 500 на 30% по сравнению с пиковым значением. Столько же заявили, что для этого безработица в США должна вырасти до 6% с 3,6% в настоящее время. Около четверти опрошенных считают, что цены на жилье в стране должны упасть на 20%.

Примерно каждый пятый эксперт заявил, что если конфликт на Украине завершится, то компании начнут выплачивать более высокие дивиденды. Примерно столько же считают, что для этого потребуется снижение цены нефти до $70 за баррель.