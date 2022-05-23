Группа "ГАЗ" начала серийный выпуск на новом литейном заводе в Нижнем Новгороде

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Нижегородский литейный завод (НЛЗ) группы "ГАЗ", построенный в 2021 году, начал серийный выпуск литья для двигателей внутреннего сгорания и автокомпонентов, сообщает пресс-служба группы.

Инвестиции группы "ГАЗ" в производство составили 4,7 млрд рублей, из которых 500 млн рублей – льготный заем Фонда развития промышленности. Объем инвестиций пересматривался в процессе реализации проекта, в ноябре прошлого года он оценивался в 4,3 млрд рублей.

Отмечается, что выпуск предсерийных партий литья ведется на новом предприятии с конца 2021 года. Завод рассчитан на производство конструктивно сложных крупногабаритных чугунных отливок для силовых агрегатов и других автокомпонентов, его проектная мощность – свыше 60 тыс. тонн чугунного литья в год.

НЛЗ освоил одно из важнейших для российского машиностроения направлений – производство блоков и головок блоков цилиндров двигателей, сообщает пресс-служба. Предприятие также специализируется на выпуске отливок маховиков, картеров, тормозных вентилируемых дисков и дисков сцепления, корпусов коробок передач и раздаточных коробок, компонентов тормозной системы.

Ожидается, что НЛЗ станет основой для локализации легкого дизельного двигателя, выпуск которого запланирован на нижегородской площадке группы "ГАЗ".

"Создание Нижегородского литейного завода – это инновационный шаг для отрасли и реальное импортозамещение в действии. Уже сегодня технологические возможности НЛЗ позволяют российским предприятиям получать высококачественные отечественные компоненты для более 300 модификаций силовых агрегатов, которыми оснащается широчайший спектр техники, - коммерческие автомобили, автобусы, строительно-дорожная, сельскохозяйственная техника. НЛЗ станет площадкой, где будут делать отливки и для малого дизеля, который до сих пор в России не выпускался", - цитирует пресс-служба президента группы "ГАЗ" Вадима Сорокина.

НЛЗ осуществляет полный технологический цикл – от плавки металла и изготовления стержней до финальной обработки отливок. Производственная площадка включает четыре ключевых участка: стержневой, формовочный, плавильный и обрубной.

Продукция НЛЗ поставляется Ярославскому моторному заводу, Ульяновскому моторному заводу, Горьковскому автомобильному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу и другим предприятиям. Планируется дальнейшее расширение круга заказчиков из машиностроительной и других отраслей, отмечает пресс-служба.

"Технологические возможности НЛЗ позволяют также выпускать продукцию для нужд железнодорожного машиностроения, нефтегазовой сферы и других отраслей", - говорится в сообщении.

Нижегородский литейный завод расширил металлургические мощности нижегородской площадки, где действуют производства чугунного и цветного литья, продукция которых поставляется предприятиям группы "ГАЗ" и сторонним потребителям.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Нижегородский литейный завод" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в апреле 2020 года. Согласно ЕГРЮЛ, НЛЗ принадлежит ООО "Автозавод "ГАЗ".